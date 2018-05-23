Медовый творожник: вкуснейший правильный десерт! [ Рецепт ]

Медовый творожник
Медовый творожник

Медовый творожник

На 100 грамм — 178.24 ккал Б/Ж/У — 13.27/5.59/18.93

Ингредиенты:

Для теста:

  • 160 гр. овсяной муки (молотых овсяных хлопьев);
  • 1 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1/3 ч. л. соды;
  • щепротка соли.

Для начинки:

  • 400 гр. обезжиренного творога;
  • 2 желтка;
  • 4 белка;
  • 2 ст. л. натурального йогурта;
  • 1 ст. л. овсяной муки;
  • стевия.
  1. Приготовление:

    Все ингредиенты для теста погрузить в блендер и взбить до получения крошки.

  2. Творог пробить блендером, добавить все остальные ингредиенты для начинки кроме белков, смешать.
  3. Белки взбить до пиков, осторожно ввести их в творожную массу.
  4. В форму выложить 3/4 части крошки, затем всю творожную массу, на нее-оставшуюся крошку.
  5. Печь 35-40 минут при 180°

Приятного аппетита!

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