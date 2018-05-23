Медовый творожник: вкуснейший правильный десерт! [ Рецепт ]

Медовый творожник
На 100 грамм — 178.24 ккал Б/Ж/У — 13.27/5.59/18.93
Ингредиенты:
Для теста:
- 160 гр. овсяной муки (молотых овсяных хлопьев);
- 1 ст. л. меда;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1/3 ч. л. соды;
- щепротка соли.
Для начинки:
- 400 гр. обезжиренного творога;
- 2 желтка;
- 4 белка;
- 2 ст. л. натурального йогурта;
- 1 ст. л. овсяной муки;
- стевия.
- Приготовление:
Все ингредиенты для теста погрузить в блендер и взбить до получения крошки.
- Творог пробить блендером, добавить все остальные ингредиенты для начинки кроме белков, смешать.
- Белки взбить до пиков, осторожно ввести их в творожную массу.
- В форму выложить 3/4 части крошки, затем всю творожную массу, на нее-оставшуюся крошку.
- Печь 35-40 минут при 180°
Приятного аппетита!